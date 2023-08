Cristina Ferreira foi nomeada administradora executiva da Media Capital Digital, mantendo o seu cargo de Diretora de Entretenimento e Ficção na TVI, informou a estação de televisão esta quarta-feira, 30 de agosto, através de um comunicado oficial emitido às redações.

"A Media Capital renovou a sua confiança em Cristina Ferreira dando continuidade ao seu vínculo com a TVI. Cristina Ferreira mantém o cargo de Diretora de Entretenimento e Ficção, sendo nomeada administradora executiva da Media Capital Digital, SA, e reforça o seu contributo na área dos novos negócios e talentos", lê-se.

Na sua página de Instagram, Cristina partilhou uma imagem do comunicado, deixando as seguintes palavras: "Assinei o meu primeiro contrato com a TVU faz amanhã 20 anos. Esta é a minha casa".

Note-se que Cristina Ferreira voltará a apresentar o 'Big Brother', cuja nova edição estreia no dia 10 de setembro.

A saída de Cristina Ferreira da SIC foi conhecida em 17 de julho de 2020, altura em que foi anunciado que iria regressar à TVI dali a dois meses como diretora e tornar-se acionista da Media Capital.

Leia Também: Já se sabe a data de estreia do 'Big Brother'