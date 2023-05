Felipe VI e Letizia casaram-se há precisamente 19 anos, numa cerimónia que foi acompanhada de perto em todo o mundo.

Também Portugal contou com repórteres no casamento, com Cristina Ferreira a ter sido uma das profissionais enviadas pela TVI para o efeito.

A data foi lembrada pela apresentadora, que nas stories do Instagram escreveu o seguinte: "Há 19 anos fui repórter do casamento pela TVI. Foi a minha primeira vez em Madrid, fiquei na Basílica de Atocha, onde Letizia entregou o ramo de flores. Estava há pouco tempo na televisão, é dos momentos que mais guardo na memória".



© Instagram/Cristina Ferreira

