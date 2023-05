"A cumprir o sonho de duas pessoas que gostavam que usasse algo que saiu das suas mãos". Foi com esta frase que Cristina Ferreira revelou aos fãs que o visual da gala de ontem de 'O Triângulo' foi especial.

A apresentadora esteve no Multiusos de Guimarães no passado sábado, dia 20 de maio, e por lá recebeu das mãos de uma fã um presente particular.

À sua equipa foram entregues um vestido e uns brincos que Cristina, sem pensar duas vezes, escolheu para mais uma gala do reality show da TVI, opção que justificou depois nas redes sociais.

"Este visual tem uma história. Este vestido e o brinco foram-me oferecidos por duas pessoas que foram assistir à 'Cristina Talks'. Hoje de manhã, quando abria os miminhos que a equipa guardou, percebi que a melhor forma de agradecer seria desta forma. A cumprir o sonho de duas pessoas que gostavam que usasse algo que saiu das suas mãos. Este é um visual cheio de amor. Energia cria energia", escreveu a comunicadora na legenda de uma partilha onde mostrou o look completo.

