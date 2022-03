Mário Jardel esteve esta segunda-feira, dia 7, no programa 'Goucha' para uma entrevista emotiva onde recordou o seu percurso e os melhores e piores momentos da passagem recente pelo 'Big Brother Famosos'.

Manuel Luís Goucha está infetado com a Covid-19 e, por isso, foi Cristina Ferreira a apresentar o formato vespertino da TVI e a conduzir a entrevista.

"O que me doeu mais foi a morte da minha mãe, mas aquele dia em que as mães apareceram... fogo", revela o antigo jogador de futebol, referindo-se ao facto de, uma semana depois de lhe ter sido comunicada a morte da sua mãe, a produção do reality show ter decidido oferecer aos restantes participantes a visita das suas mães.

"Eu tenho de te pedir desculpa, porque nós não tivemos essa perceção na altura, porque aquilo é normal ser feito", reagiu Cristina Ferreira, assumindo a 'falha' da produção e lamentando o sentimento que a decisão causou a Jardel.

"Pensei, porra, a minha mãe morreu e estão fazendo isso. Mas não importa, ela morreu mas está aqui [no coração]. Eu chorei a pensar nela, mas também faz parte para fortalecer-me", afiança o antigo desportista brasileiro.

