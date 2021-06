Aos 43 anos, Cristina Ferreira também já foi vacinada contra a Covid-19, como contou aos seguidores da sua página de Instagram.

Esta quinta-feira, 24 de junho, a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI publicou uma fotografia captada no Centro Municipal de Vacinação de Mafra instalado no Pavilhão do Parque Desportivo Municipal de Mafra. À imagem, Cristina apenas acrescentou: "Vacinada".

Veja a fotografia abaixo:

Publicação de Cristina Ferreira© Instagram

Leia Também: Nilton com Covid. "Dias como nunca tinha passado, com 2 idas ao hospital"