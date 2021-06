Nilton contou aos seguidores da sua página de Instagram, esta sexta-feira, 25 de junho, que está "no seu décimo dia de Covid".

"E não sei se é por ser a variante Delta, Sical ou Buondi, mas estão a ser 10 dias como nunca tinha passado na vida, com duas idas ao hospital (obrigado equipa de São Francisco Xavier) e com o pacote completo de tosse, febres, falta de ar, dores no corpo e tudo mais que possam imaginar", revelou de seguida.

Na mesma publicação, o comediante, de 49 anos, aproveitou para deixar um apelo: "Serve isto para deixar um alerta, cuidem-se e protejam-se. Acreditem mesmo que não há invencíveis perante isto e a única forma é a prevenção".

"Já aqueles que acham que são os maiores ou não acreditam na doença, podem vir cá a casa lamber o corrimão", rematou.

Perante a partilha, foram várias as mensagens de carinho e apoio que começaram rapidamente a surgir na caixa de comentários. "Força querido, um beijo enorme. E obrigada por esta mensagem", disse Filomena Cautela. "As melhoras", comentou Joana Cruz.

