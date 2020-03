Depois de ter estado uma semana longe do pequeno ecrã por estar de quarentena devido à pandemia do novo coronavírus, Cristina Ferreira decidiu esta semana regressar à antena com 'O Programa da Cristina'.

De volta aos diretos, a apresentadora tem recebido uma onda de carinhos por parte dos seus seguidores.

"Quero agradecer a todos tantas mensagens de carinho. São elas que me dão forças para continuar", declarou a estrela da SIC na tarde desta terça-feira.

Nas suas publicação nas InstaStories do Instagram, Cristina quis ainda dividir com os fãs uma mensagem que a deixou particularmente emocionada. "Das coisas mais bonitas que já me disseram", declarou.

