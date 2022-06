Durante a conversa de Bruna Gomes com os jornalistas, no rescaldo da sua vitória no 'Big Brother - Desafio Final', a influencer foi questionada sobre a proximidade entre Cristina Ferreira e Bernardo Sousa.

Sobre o assunto, Bruna Gomes mostrou-se descontraída e feliz pelo namorado estar a viver novas oportunidades em televisão.

"Acho ótimo, o Bernardo precisa de pessoas à volta dele que acreditem nele", afirmou.

A digital influencer deixou ainda elogios à diretora de ficção e entretenimento da TVI: "Ela é uma mulher inspiradora que eu também admiro. Está tudo certo".