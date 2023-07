Cristina Ferreira está a percorrer a Route 66, nos Estados Unidos, e esta segunda-feira fez uma paragem muito especial.

A apresentadora esteve a assistir a um espetáculo de David Copperfield, no qual participou, tendo posado para uma fotografia com o mágico.

"Copperfield, o mágico, e não é ilusão! Um entertainer que com a sua história de vida pessoal nos leva da emoção ao espanto. Eu sou das que me enervo com a magia. Acabei no palco a fazer parte de um número. Por sorte não desapareci! Foi o Mário Daniel que me aconselhou a vir, ele que é também um dos maiores mágicos do mundo. Mas agora vai ter de me explicar o truque do carro. É que é impossível!", começou por escrever numa publicação na sua conta no Instagram, partilhando ainda uma foto ao lado do mágico, de 66 anos, e das amigas Catarina Duarte e Iara Rodrigues.

"Hoje seguimos viagem, abandonamos as luzes e a confusão. Estou ansiosa com este percurso, confesso. E devemos parar em mais um supermercado", concluiu.

De recordar que Cristina Ferreira viajou para os EUA na companhia do filho, Tiago Casinhas, e dos amigos Iara Rodrigues, Catarina Duarte e André Manso.

Leia Também: Cristina Ferreira surpreende-se durante viagem aos Estados Unidos