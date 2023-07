A viagem de Cristina Ferreira pela famosa Route 66 nos Estados Unidos continua e ao final desta segunda-feira, dia 24, a apresentadora usou as redes sociais para partilhar um pequeno vídeo do trajeto, revelando que se surpreendeu ao pararem em St. George, onde chegaram "sem expectativas nenhumas".

"Estou a 2 horas de Las Vegas. Páramos em St. George sem expectativas nenhumas. Que cidade! As casas, a famosa universidade do Utah, o cemitério de relva no centro, o patriotismo tão presente na bandeira e a forma afável como falam connosco. No supermercado, um americano meteu-se connosco porque ouviu português. Já viveu no Brasil e até entrou numa videochamada que eu e o André Manso estávamos a fazer para a TVI. Não dá para partilhar tudo o que vemos de espantoso. Não dá", escreveu a diretora de entretenimento e ficção da estação de Queluz de Baixo.

Mais tarde, a apresentadora publicou um novo vídeo para revelar que já se encontra em Las Vegas.

De recordar que Cristina Ferreira viajou acompanhada pelo filho, Tiago Casinhas, e três amigos, Iara Rodrigues, Catarina Duarte e André Manso.

