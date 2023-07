Cristina Ferreira está com três amigos, Iara Rodrigues, Catarina Duarte e André Manso e com o filho, Tiago Casinhas, a percorrer a famosa Route 66, nos Estados Unidos.

Na manhã desta segunda-feira, dia 24, a diretora de ficção e entretenimento da TVI usou as redes sociais para partilhar novas fotografias desta que era uma "viagem que sempre quis fazer", como a própria explicou, mas referiu que deveria ter embarcado nesta aventura noutra época do ano.

"Horseshoe Bend. É lindo, mas se puderem venham em março! Às 7 da tarde ainda estavam 42 graus mas a sensação era de 50. Temos de andar cerca de 1km do estacionamento até la. Nunca tive tanto calor. Mas dizem que em Las Vegas estão 47, logo, muito mais fresquinho. Se isto está a ser extraordinário com uma vaga de calor, imaginem com temperaturas normais", escreveu a apresentadora, partilhando imagens do local.

