Cristina Ferreira está de férias nos Estados Unidos com três amigos, Iara Rodrigues, Catarina Duarte e André Manso e com o filho, Tiago Casinhas.

Nas redes sociais, a apresentadora nunca faz qualquer partilha com o filho, mas desta vez abriu uma exceção.

Durante parte do percurso da Route 66, a apresentadora mostrou que tinham parado numa bomba de gasolina para comprarem almoço, tendo revelado que o filho comprou "gomas e montes de coisas", sem no entanto filmar a cara de Tiago, que se encontrava sentado atrás da diretora de entretenimento da TVI.

"Tralha, só tralha", afirmou o jovem, uma resposta que foi partilhada pela mãe, numa publicação inédita, uma vez que é a primeira vez que há registos da voz de Tiago nas redes sociais de Cristina.

De recordar que recentemente o rosto do jovem foi revelado, ao ter aparecido num vídeo do Clube Desportivo da Venda do Pinheiro, pelo qual joga.