Afinal, Cristina Ferreira tem ou não silicone? Foi esta a pergunta que Flávio Furtado fez à apresentadora e cuja resposta foi transmitida no programa 'TVI Extra', no qual é apresentador.

"Nunca tive. Tenho as minhas maminhas de sempre, agora... tenho truques! Os truques que não vou divulgar, porque uma mulher se for esperta sabe como pôr as maminhas para cima num vestido chique", esclareceu a apresentadora.

Flávio notou ainda que surgiram notícias na imprensa cor de rosa que diziam que Cristina teria posto implantes e retirado, uma vez que a cirurgia não correra como esperara. Contudo, estas informações não correspondem à verdade.

"Podia levantar a camisola e iam ver que não tenho nem uma cicatriz. Nunca tive porque nunca quis pôr, porque se tivesse vontade de pôr, punha sem qualquer problema", garante.

Posteriormente, entre gargalhadas, fez saber: "Eu sou o contrário das pessoas. Aquilo que nos outros mirra, em mim cresce. Tenho os lábios maiores, as mamas, o cabelo mais forte. É tudo natural".

Cristina garante que o único procedimento estético que fez até então foi a micropigmentação nas sobrancelhas.

