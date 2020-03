Em tempos difíceis marcados pelo combate à pandemia da Covid-19 fazem-se notar os gestos mais solidários para com os mais lesados. Na manhã deste domingo, Cristina Ferreira fez questão de enaltecer o de um senhorio que decidiu oferecer a renda do mês de abril aos seus inquilinos.

"Ninguém ignora que o tempo que estamos a passar é inédito e que nos irá trazer dificuldades financeiras a todos. Pelo menos um de vós está aqui desde 1950 e sempre pagaram a renda a tempo e horas. Agradeço-vos por isso. Por isso em meu nome e do meu filho, quero oferecer-vos a renda do próximo mês de abril para que possam comprar mais comida ou apenas para aliviar o sufoco que aí há-de vir. Chegámos aqui juntos, vamos sair disto juntos", lê-se no comunicado emitido no dia 20 de março, sexta-feira.

Sensibilizada com o gesto, a apresentadora acrescentou na legenda da publicação: "É tão simples".

