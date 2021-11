Cristina Ferreira destacou na sua página de Instagram um artigo internacional que fala sobre o seu look nos Emmys. No entanto, a peça é na verdade uma tradução de um site português, Hiper FM.

"Em Nova Iorque, Cristina Ferreira arrasa com look para a gala dos Emmys: 'Linda, poderosa, inteligente…'”, pode ler-se no título de ambos os artigos.

"Já estou tão habituada a títulos menos bonitos que ainda me surpreendo quando leio coisas destas. Em sites internacionais, claro. Obrigada", reagiu a apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI.

"Também li muitas mensagens vossas de carinho e ânimo", acrescentou, referindo depois que a equipa do canal que esteve na gala da entrega dos prémios Emmys já está de volta a Portugal.

"Já estamos todos de volta. Em Bucelas, em Queluz e eu no estúdio. É aqui que fazemos acontecer todos os dias. Ir aos Emmys só nos vem relembrar da responsabilidade que temos. TVI, mais perto de si", rematou.

