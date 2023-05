Cristina Ferreira continua solteira, contudo, não perde a esperança de encontrar um grande amor e de realizar o sonho que lhe falta: casar. Numa entrevista que deu a Carolina Deslandes, a apresentadora falou sobre a sua vida amorosa, revelando-se confiante e descontraída quanto ao assunto.

"Como é que no meio disso tudo [carreira] há espaço para uma história de amor?"

"Não tem havido", disse Cristina entre risos.

"Como é que a Cristina Ferreira vai a um 'date' que não quer que ninguém saiba?", questionou ainda a artista.

"Não posso ter, mulher! Olha eu no Tinder, o que seria", respondeu a apresentadora entre gargalhadas.

"É muito difícil qualquer pessoa aproximar-se de ti, primeiro porque qualquer homem, a não ser que seja estrangeiro, tem uma perceção da Cristina. Alguns não se aproximam porque nem sequer se querem aproximar, ou acontece eu gostar do padeiro, ou conhecer uma pessoa por acaso, que depois vê a Cristina que não é a da televisão", reflete.

"Quem é que quer ficar com esta Cristina com tudo aquilo que ela tem? Quem é que quer ir jantar uma vez e se calhar ser logo apontado como o namorado da Cristina quando só estamos a jantar pela primeira vez?", pergunta em tom de desabafo.

Nesta ocasião lembrou ainda a sua relação, entretanto terminada, com António Casinhas, pai do filho, Tiago Casinhas, de 14 anos.

"Tive uma extraordinária história de amor com o pai do meu filho, que continua, porque vou amá-lo toda a vida, como eu sei que ele me vai amar toda a vida e felizes daqueles que conseguem nunca passar do amor ao ódio. É quase impossível quando amas de verdade nunca passar essa barreira", afirma.

Apesar das dificuldades e de confessar ter-se "fechado" para o amor após a separação de Casinhas, Cristina nota que "tem a certeza que vai casar.

