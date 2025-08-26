Ao longo da sua carreira enquanto apresentadora de televisão, Cristina Ferreira sempre se revelou como uma 'mulher dos 7 ofícios', não tendo medo de arriscar e investigar em projetos únicos e inovadores.

Atualmente, a comunicadora, de 47 anos, gere a marca de produtos de bem-estar Gira, lançada este ano, projeto concilia com a sua marca e loja de roupa.

Conforme destacou numa partilha que fez na sua página de Instagram esta terça-feira, dia 26 de agosto, Cristina foi considerada uma das 50 mulheres portugueses com maior influência no mundo dos negócios.

"A Forbes lançou hoje a lista das 50 mulheres portuguesas mais poderosas na área empresarial. Confesso que esta distinção me deixa de olhar brilhante porque deu e dá muito trabalho. Foi preciso arriscar, não ter medo, avançar quando diziam que não, tomar decisões sozinha e no meu silêncio", afirma.

"Dos meus pais herdei a força do trabalho, a maior de todas as heranças. Fazer crescer qualquer projeto é entusiasmante, o mais recente é a GIRA, que leva mais um ano de trabalho e que tem tido um feedback incrível. Eu sou apresentadora de televisão mas, confesso, gosto muito de ser empresária. Obrigada a quem me tem ajudado tanto neste caminho", completa.

Sete ideias de génio que Cristina Ferreira já lançou

Quando refere que não tem medo de arriscar, Cristina Ferreira cumpre, de facto, o que diz. Enquanto empresária, já foram vários os produtos que tornou famosos. Sem dúvida que um dos que mais deu que falar este ano foi a bruma íntima Pipy, que apanhou fãs de surpresa, gerando - como seria de esperar - muitas piadas.

Para além desta bruma íntima, a comunicadora aproveitou igualmente as críticas de que foi alvo após ir a uma festa de verão da TVI, com muitas pessoas a questionar se tinha levado roupa íntima. Posto isto, Cristina aproveitou a oportunidade e lançou as cuecas invisíveis.

Nesta galeria destacamos 7 ideias de génio que a anfitriã lançou ao longo dos últimos anos e que marcaram o seu percurso no mundo dos negócios.