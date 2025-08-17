Aos 47 anos, para além de apresentadora, Cristina Ferreira é uma das melhores de negócios mais bem sucedidas da atualidade. O seu nome tornou-se sinónimo de genuinidade e espontaneidade, mas também de sucesso e claro, lucro.

Ao longo do anos foram vários os projetos lançados pela comunicadora da TVI que deram bastante que falar, sendo um verdadeiro sucesso entre os muitos admiradores que tem.

Na presente galeria destacamos sete ideias de génio de Cristina Ferreira, que deram (e continuam) a dar bastante que falar.

Perfume Meu by Cristina Ferreira

Este foi um dos primeiros lançamentos que Cristina Ferreira fez um nome própria e claro, bateu recorde de vendas. Falamos do perfume Meu, que Cristina Ferreira lançou em 2014 numa parceria com a LR Health & Beauty Systems. Ainda hoje é possível comprar o perfume no website da marca. Custa 16,67 euros. Há versão masculina e feminina.

Siga o link

Revista Cristina

No ano a seguir, em 2015, Cristina Ferreira lança uma revista homónima com a qual marcou o mercado de imprensa em Portugal. A apresentadora entrevistou grandes nomes para a publicação, entre eles Marcelo Rebelo de Sousa e mesmo Sarah Ferguson, duquesa de York. A última edição da revista foi publicada em dezembro de 2024, sendo que a capa contou com a própria Cristina e o namorado, João Monteiro.