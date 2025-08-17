Aos 47 anos, para além de apresentadora, Cristina Ferreira é uma das melhores de negócios mais bem sucedidas da atualidade. O seu nome tornou-se sinónimo de genuinidade e espontaneidade, mas também de sucesso e claro, lucro.
Ao longo do anos foram vários os projetos lançados pela comunicadora da TVI que deram bastante que falar, sendo um verdadeiro sucesso entre os muitos admiradores que tem.
Na presente galeria destacamos sete ideias de génio de Cristina Ferreira, que deram (e continuam) a dar bastante que falar.
Perfume Meu by Cristina Ferreira
Este foi um dos primeiros lançamentos que Cristina Ferreira fez um nome própria e claro, bateu recorde de vendas. Falamos do perfume Meu, que Cristina Ferreira lançou em 2014 numa parceria com a LR Health & Beauty Systems. Ainda hoje é possível comprar o perfume no website da marca. Custa 16,67 euros. Há versão masculina e feminina.
Revista Cristina
No ano a seguir, em 2015, Cristina Ferreira lança uma revista homónima com a qual marcou o mercado de imprensa em Portugal. A apresentadora entrevistou grandes nomes para a publicação, entre eles Marcelo Rebelo de Sousa e mesmo Sarah Ferguson, duquesa de York. A última edição da revista foi publicada em dezembro de 2024, sendo que a capa contou com a própria Cristina e o namorado, João Monteiro.
Cuecas invisíveis
A ideia nasceu em 2022, depois do visual de Cristina Ferreira ne festa de verão da TVI ter dado muito que falar. Na altura não faltou quem questionasse: afinal, a apresentadora usou ou não cuecas nestas ocasião?
Tendo isto em conta, pouco tempo depois a comunicadora lançou um pack de lingeria, que continha duas peças mais uma... invisível (sendo que na verdade não existia).
O lançamento esgotou de imediato.
Cristina Vernigel
Em plena pandemia, corria o ano de 2020, Cristina Ferreira resolveu o problema de muitas mulheres que se viam impedidas de irem à manicura. A apresentadora lançou uma coleção de vernizes em gel, assim como um kit que pode ser usado em casa para fazer a manutenção.
Posteriormente, e aproveitando o sucesso de vendas, a apresentadora criou igualmente uma linha de tratamento completa para pés, mãos e unhas.
As conferências Cristina Talks
Em outubro de 2022, Cristina Ferreira brilhou na primeira edição do Cristina Talks, em Guimarães. Tratavam-se de conferências, que juntavam milhares de pessoas, e nas quais os participantes eram motivados a perseguirem os seus sonhos e a assumirem o controlo das suas vidas.
A última edição das conferências aconteceu em maio deste ano, precisamente em Guimarães, precisamente onde começou.
