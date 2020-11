É com grande expectativa que os fãs de Cristina Ferreira aguardam o regresso da apresentadora ao pequeno ecrã, depois desta ter permanecido ausente durante duas semanas, na sequência do isolamento a que se viu obrigada a fazer depois de ter estado em contacto com uma pessoa infetada.

"O caminho continua na terça feira. Muitas vidas ali se contaram. E o futuro contará", afirmou a comunicadora na sua conta de Instagram, referindo que a próxima edição do seu programa na TVI irá acontecer na terça-feira.

