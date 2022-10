Cristina Ferreira mostrou a Lurdes Guerreiro, diretora de Produção Nacional da TVI, o seu vestido de noiva e o momento foi captado numa fotografia. Nas redes sociais, a apresentadora partilhou essa imagem e falou sobre o casamento.

"Juro que estava a mostrar à Lurdes o vestido com que me vou casar. Como é que me imaginam de noiva?", escreveu Cristina. "Não está marcado ainda", acrescentou.

Recorde que Cristina nunca casou, nem mesmo com António Casinhas, pai do seu filho, embora esse sonho tenha sido sempre manifestado pela própria.

