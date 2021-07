Cristina Ferreira levantou a ponta do véu sobre a nova casa do 'Big Brother 2021', reality show que regressa em setembro deste ano com novas regras e com um novo espaço para receber os concorrentes.

A apresentadora esteve na casa que está a ser contruída para o novo 'BB' e revelou aos seus seguidores do Instagram imagens únicas da obra.

Espreite a galeria para ver as fotografias partilhadas pela diretora de ficção e entretenimento do canal.

