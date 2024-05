No programa 'Dois às 10' desta terça-feira, dia 28, Cristina Ferreira conheceu a história de Leonel e Tiago, dois cuidadores a tempo inteiro que a deixaram impressionada pela sua resiliência e, sobretudo, amor.

Partilhando uma fotografia dois dois na sua página de Instagram, a comunicadora teceu rasgados elogios a ambos.

"Leonel e Tiago. Hoje preciso mesmo de falar deles. Um cuida da mulher, o outro da mãe", começa por dizer.

"Mais do que o cansaço vi-lhes o amor no rosto e nas palavras. Têm o coração a comandar a vida. Choraram, mas não desistem. Como disse o Leonel, não posso deitar fora tudo o que vivi com ela. Chama-se memória", continua.

"É mais fácil desistir. Mas depois há HOMENS. Que cuidam. Hoje conheci dois. O filho chamar-se Tiago foi uma coincidência que me tocou", termina.

