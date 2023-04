Cristina Ferreira encontra-se a desfrutar de umas férias de sonho no Brasil, mais precisamente na Bahia, conforme tem vindo a mostrar aos seguidores no Instagram. Entretanto, foi através das stories da sua página de Instagram que a comunicadora reagiu a notícias que surgiram na imprensa cor de rosa, as quais diziam que teria recorrido a uma mãe de santo.

"Fiz-lhe um pedido especial. 'Uma água de coco, se faz favor'. Pedido atendido. Correu bem", escreveu numa imagem, revelando-se irónica na 'resposta'.

Note-se que Cristina será uma das oradoras da Web Summit, com data marcada para o início de maio no Rio de Janeiro.



© Instagram - Cristina Ferreira

