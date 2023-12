A apresentadora conduziu na noite de ontem mais uma gala do 'Big Brother' e, hoje cedo, já se encontrava no estúdio do 'Dois às 10'.

Cristina Ferreira tem tido meses de muito trabalho e é nisso que se centra precisamente a sua nova publicação, feita nas redes sociais. A apresentadora, já no estúdio onde tem conduzido as emissões do 'Dois às 10', desabafou sobre tudo o que tem acontecido na sua vida nos últimos tempos. "Ando a dormir pouco, ando a trabalhar muito, fiz três viagens em três fins de semana, já tive um sem número de jantares de Natal, não comprei um único presente, dia 25 há gala do 'BB', está quase a estrear o 'Dança' mas… estou muito feliz. Muito", fez notar Cristina, na legenda de algumas fotografias onde surge sorridente. Ora veja: Leia Também: Cristina Ferreira em nova viagem com os amigos. Desta vez por Paris