A edição de junho da revista CRISTINA é dedicada à família e a protagonista é uma das mais famosas do país. Carolina Patrocínio surge na companhia do marido, Gonçalo Uva, e dos quatro filhos do casal - Diana, Frederica, Carolina e Eduardo - para uma produção e entrevista única.

Alguns registo da edição têm estado em destaque nas redes sociais de Cristina Ferreira e de Carolina Patrocínio, e esta sexta-feira a autora da revista decidiu contar um pouco da azáfama que se viveu nos bastidores.

"A equipa da revista CRISTINA, no dia da produção com a Carolina Patrocínio, chegou cheia de dúvidas. Diziam que tinha sido uma confusão, que as miúdas não pararam, que o bebé precisava de atenção e não sabiam qual o resultado final", começou por dizer.

Mas o resultado acabou por, na opinião de Cristina, superar qualquer expectativa.

"E o resultado é uma produção extraordinária, de uma família real, numerosa, cheia de amor, completada por uma entrevista surpreendente, sem esconder nada de um percurso mediático e constituído, algumas vezes, por críticas sem fundamento. É a mãe, a filha, a mulher, a companheira, num retrato já nas bancas.Obrigada, Carolina", rematou.

