Está tudo a postos para a "festa das festas". A TVI celebra 30 anos numa gala única que irá acontecer na Aula Magna no próximo domingo e que será transmitida em direto.

Cristina Ferreira, como já é sabido, irá dançar com o bailarino Alberto Rodrigues, e este sábado voltou a partilhar registos do que irá acontecer daqui a poucas horas.

"Meses de trabalho para a festa das festas. TVI 30 anos. Amanhã", escreveu a diretora de Entretenimento do canal na legenda de uma foto tirada na sala de espetáculos que amanhã recebe as estrelas do canal.

