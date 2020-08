Depois do Douro, Cristina Ferreira subiu ainda mais no mapa e está agora de visita ao Gerês. É com paisagens de cortar a respiração e em contacto direto com a natureza que a apresentadora vai passar os seus próximos dias de férias.

E porque Cristina exige sempre o melhor, a apresentadora ficou hospedada naquela que foi considerada por uma programa da BBC como "uma das casas mais extraordinárias do mundo".

Chama-se A Casa do Gerês e está localizada num local de uma beleza incrível.

Nas suas redes sociais, a apresentadora partilhou com os seguidores o interior do local e ainda a piscina abastecida por uma cascata natural.

"Foi considerada uma das casas mais extraordinárias do mundo. Mas a paisagem faz a diferença. O Gerês no seu melhor", escreve Cristina ao partilhar as imagens. Confira a galeria para vê-las.

