Cristina Ferreira rumou ao norte do país para uns dias de descanso no meio da natureza e este domingo, dia 2, foi pelas águas do Douro que se 'perdeu de encantos'.

Como mostrou nas redes sociais, a apresentadora desfrutou de um passeio de barco e escolheu para este programa um deslumbrante vestido branco esvoaçante que completava o fato de banho na mesma cor.

O visual não passou despercebido e conquistou os elogios de caras conhecidas como Olívia Ortiz, Elma Aveiro, Sofia Ribeiro e a nutricionista Iara Rodrigues.

Veja abaixo.

