As gravações do novo programa de Cristina Ferreira na TVI, o concurso de talentos 'All Together Now', já se encontra a ser gravado. Apesar da equipa de comunicação do canal garantir que todas as regras de seguranças por causa da pandemia estão a ser respeitadas, a verdade é que a diretora do canal não se livrou de uma série de críticas.

Foram vários os internautas que consideraram incorreto a comunicadora estar a gravar um programa de televisão com centenas de profissionais num momento tão frágil como este.

Mesmo debaixo de uma enorme pressão, Cristina tem-se mantido determinada em alcançar o seu objetivo.

Revelando-se relaxada, ainda esta quinta-feira, dia 28, a apresentadora publicou uma fotografia na sua conta de Instagram onde se dizia em "equilíbrio".

