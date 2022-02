Cristina Ferreira viajou para Paris com uma missão relacionada com um projeto profissional, assinalar os sete anos da revista Cristina com uma produção especial.

A apresentadora e a sua equipa estarão a fotografar a capa que irá para as bancas no mês de março, e talvez tenhamos descoberto quem poderá ser a protagonista.

Tal como Cristina, Ana Garcia Martins também viajou para Paris na tarde de quarta-feira. A influencer, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', não revelou o motivo da sua visita a França, mas o que é certo é que está instalada precisamente no mesmo hotel que Cristina Ferreira.

Será um sinal de que é 'Pipoca' a protagonista da próxima capa da revista Cristina ou será apenas uma coincidência?

