Cristina Ferreira e Cláudio Ramos voltam a apresentar juntos o programa das manhãs da TVI esta terça-feira, dia 21 de março.

Depois de a diretora de Entretenimento ter assumido o lugar de Maria Botelho Moniz quando a comunicadora esteve hospitalizada, agora Cristina volta a fazê-lo para uma ocasião especial.

A propósito do início da primavera, o canal de Queluz de Baixo preparou uma terça-feira diferente, com um 'Dois às 10' que contará com Cristina e Cláudio e que como convidados terá Mimicat, vencedora do Festival da Canção, relata a TVI através de comunicado.

À tarde, Manuel Luís Goucha conduz uma emissão também ela especial, que ficará marcada pelas atuações musicais de Badoxa e Rita Rocha.

