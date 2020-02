A apresentadora da SIC, empresária e influenciadora digital, continua a liderar o ranking das presenças mais fortes no universo online nacional.

Com números que ultrapassam o milhão e duzentos mil seguidores no Instagram e o milhão e setecentos mil no Facebook, Cristina Ferreira tem um nível médio de interações superior a 3 milhões de contas, tendo atingido picos de audiência que vão para lá do dobro deste volume.

Segundo os dados de setembro de 2019 registados pela equipa da LUVIN - Content & Digital PR, agência que representa a apresentadora e desenvolve toda a sua presença digital, a apresentadora ultrapassou as 40 milhões de contas alcançadas em apenas uma semana, data que coincidiu com a emissão dos Globos de Ouro na SIC.

O global dos seus seguidores são na maioria mulheres, representando 70% da totalidade com um especial foco entre os 18 e os 44 anos.

Cristina Ferreira gere as suas redes como administra a sua vida. Sempre com boa disposição e inspirando a equipa que a rodeia.