Regressada das férias no Dubai, Cristina Ferreira prepara-se para estar à conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI.

Seis meses depois de assumir o cargo de diretora de entretenimento e ficção da estação de Queluz, a apresentadora será protagonista de uma entrevista intimista.

A conversa vai decorrer em direto amanhã, dia 26, e a estrela da TVI afirmou que deu a Goucha "liberdade de lhe perguntar o que quiser".

