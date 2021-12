Cristina Ferreira resolveu no último dia do ano dedicar uma mensagem especial a alguém que na direção da TVI a ajuda a desempenhar com sucesso o cargo de diretora de ficção e entretenimento: Hugo Andrade, o homem que substituiu Nuno Santos e em setembro assumiu o cargo de diretor-geral da TVI.

"O Hugo. Não quero acabar o ano sem vos falar do Hugo. Ou da importância que o Hugo tem. O Hugo chegou devagarinho na minha vida, ou melhor, o Hugo esperou que eu o deixasse entrar, porque ele já lá estava, tranquilo", começa por declarar.

"É, talvez, a pessoa que mais me surpreendeu em muitos anos de televisão. O Andrade, que tem no apelido, já denuncia que só pode ser um senhor, mas é preciso conhecê-lo para o sentir verdadeiramente", afiança.

Assumindo a dificuldade em explicar a importância que Hugo ganhou na sua vida profissional, Cristina chega mesmo a compará-lo "a um pai".

"Estão a ver aquela pessoa que sabem que nunca vos faltará? Que vos vai chamar a atenção mas que quer mesmo é vibrar com o teu sucesso? É o Hugo. É doce, gentil, bem educado, honesto, de confiança. O líder. Porque ficará. Para sempre", termina.

