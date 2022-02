Cristina Ferreira voltou a brilhar com o look escolhido para conduzir a gala de 'Big Brother Famosos', que esta semana foi para o ar à terça-feira.

Ao fato preto com pormenores de brilhantes, no cinto e no decote, a apresentadora juntou um penteado que fez toda a diferença. Cristina surgiu de rabo de cavalo e franja.

O segredo por trás da franja de Cristina Ferreira

A diretora de ficção e entretenimento da TVI foi produzida "pelas mãos da fada dos cabelos e da maquilhagem", Inês Franco, que usou um "truque" para conseguir a franja perfeita... Sem que fosse preciso cortar o cabelo.

"Eu juro que não lhe cortei a franja! É um postiço da Myos Store", desvenda Inês, que através das suas redes sociais partilhou os vídeos que mostram todo o processo de preparação até chegar ao resultado final: a franja perfeita de Cristina Ferreira.

"Não se nota nada. É um ótimo acessório para mudar um pouco a imagem", realça ainda a maquilhadora, inspirando desta forma as suas seguidoras a mudarem de visual de forma prática e sem riscos de arrependimento.

