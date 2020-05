Cristina Ferreira já tinha anunciado esta quinta-feira que o próximo programa seria único, e foi agora revelada a ideia que transformou por completo a emissão desta sexta-feira, 29 de maio, d'O Programa da Cristina', da SIC.

"Bem-vindos ao CF DRIVE", escreveu a apresentadora na sua página de Instagram, onde partilhou uma imagem que retrata um pouco da emissão inédita de hoje.

Com um palco montado fora dos estúdios onde é realizado o entretenimento da SIC, no Parque Holanda, em Carnaxide, e com uma plateia cheia de carros que contam com a presença de outros rostos da estação, como José Figueiras, João Baião, Cláudia Borges e João Paulo Sousa, foi desta forma que o programa surpreendeu os telespectadores.

De referir que o conceito 'drive-in' está a ser utilizado por alguns artistas nesta fase em que lutamos contra a pandemia da Covid-19. Pedro Abrunhosa, por exemplo, realizou um concerto 'drive-in' em Ansião, Leiria, no fim de semana passado. Leia Também: #, Pedro regressa em modo 'drive in'

Uma conceito também usado no cinema. Leia Também: 'Drive-in' da Comic Con arranca em com filmes gratuitos

Nesta emissão especial, João Paulo Rodrigues está ao lado de Cristina Ferreira a apresentar o programa.

Veja na galeria as imagens deste momento que já foram partilhadas nas redes sociais.

Leia Também: Vai ser a "loucura". Cristina Ferreira prepara programa inédito