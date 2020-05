Amanhã, dia 29, o programa de Cristina Ferreira irá ser inédito. Pelo menos são estas as conclusões que se podem tirar de uma publicação que a apresentadora fez na sua conta de Instagram.

"Os 'patrões' a controlarem o que se vai passar amanhã. Não parece pelo ar mas dá muiiiiiiiiito trabalho. Mas vai ficar do caraças. Eu estou a estudar as centenas de páginas com as 'vidas' que serão contadas", afirmou na legenda de uma imagem.

Já nas InstaStories, Cristina mostrou um reboque com uma série de carros a chegarem ao estúdio. Nas fotografias poder-se-á ler: "Pela primeira vez. A loucura".

É mesmo caso para perguntar: o que será que vem aí?

