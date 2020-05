No programa de amanhã (dia 29) do 'Você na TV', Manuel Luís Goucha irá receber uma convidada no mínimo especial: a pequena Pilar. Trata-se de uma menina de seis anos que iniciou o seu canal de YouTube durante a quarentena e que já conquistou milhares de fãs.

Na sua conta de Instagram, o apresentador publicou um vídeo no qual responde a diversas perguntas da curiosa Pilar.

E se foi assim na gravação, imagine-se quando estiverem a conversar pessoalmente...

