Depois das notícias correrem a imprensa cor-de-rosa, e da publicação que fez esta segunda-feira, no Instagram, Cristina Ferreira confirma: vai acabar com o 'Dia de Cristina'.

Logo ao início desta que é a última transmissão do programa, a apresentadora disse: "Estava à espera e a pensar assim: 'O que é que eles vão inventar hoje? Afinal, que cenário é que eles vão montar? Tem sido tudo tão bonito'. E nós pensamos assim: 'Mas há lá melhor cenário do que o nosso, o de sempre, com o qual iniciamos?". De seguida, acrescentou: "E este, é o último".

Mais à frente, continuou: "A televisão faz-se de palco, de amor, e este foi um palco cheio disso mesmo. De gente que ama a televisão. Aqui, acima de tudo, viveu-se com alegria".

Palavras que foram depois completadas com o destaque das melhores imagens do programa, que foi o primeiro da apresentadora no regresso à TVI, em setembro.

"Hoje é, de facto, o último 'Dia de Cristina', no sentido de estarmos aqui de manhã e à tarde. Já vai perceber porquê, até porque a mudança se anuncia em breve. Nós vamos continuar consigo, vamos continuar a fazer deste palco o palco do amor", concluiu.

Leia Também: Programa de Cristina Ferreira vai acabar amanhã? Fãs lamentam