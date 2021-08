Na passada sexta-feira, Cristina Ferreira publicou uma fotografia na sua página de Instagram e mencionou o regresso de Cristiano Ronaldo ao Manchester United.

"Hoje, no 'Cristina ComVida', vamos andar às voltas com a vida. E o Ronaldo voltou a casa", disse.

Uma publicação que não passou despercebida, tendo sido vista por vários internautas como uma 'comparação' com o seu percurso.

Entre os muitos elogios, também houve críticas. "Achas mesmo que é igual? Tu só queres fama e f***** os outros", escreveu um internauta.

"Sim, o Ronaldo voltou a casa. Mas saiu com dignidade e transparência, fez um comunicado com gratidão e tudo como il faut de um profissional com carreira limpa", acrescentou outro seguidor.

"Ele não voltou a casa. Voltou a um clube onde foi muito bem tratado, é certo, mas a casa dele é o Sporting! Paralelismo falhado", pode ainda ler-se entre as muitas reações.

Comentários que estiveram em destacada na imprensa cor de rosa. E após a 'agitação', Cristina Ferreira não tardou em reagir.

Este domingo, Cristina Ferreira destacou nas stories da sua página de Instagram a publicação de Dolores Aveiro onde esta fala do filho, e acrescentou: "Partilhei este post da dona Dolores. Comparei-me ao Ronaldo. Está certo".

Publicação de Cristina Ferreira© Instagram

