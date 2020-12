Esta terça-feira, várias caras conhecidas da TVI reuniram-se para a gravação de uma emissão especial do programa 'Em Família', que vai ser transmitida dia 2 de janeiro, e depois de longas horas de trabalho "duro", Cristina Ferreira mostrou-se de coração cheio.

"Dormi 3 horas, vou a caminho da TVI, vou ter mais 544 reuniões e amanhã acaba 2020. Se há memória que vou guardar do ano é o dia de ontem. Começámos a gravar à hora de almoço e terminámos perto das 4 da manhã", afirmou numa publicação realizada na manhã de hoje.

"E se há hino que nos define é o da alegria. Tenho um profundo orgulho na equipa TVI. OBRIGADA", rematou.

As palavras da apresentadora e diretora de entretenimento e ficção do canal surgem na legenda de um outro vídeo dos bastidores do programa.

Veja abaixo.

Leia Também: Vídeo. Cristina Ferreira mostra animação nos bastidores de programa