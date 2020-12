Cristina Ferreira está particularmente animada com a programação de Ano Novo da TVI. Depois de anunciar com criatividade a emissão do filme 'O Gladiador', a diretora de entretenimento e ficção preparou um especial do programa 'Em Família', que vai ser transmitido no dia 2 de janeiro.

E se o programa 'Em Família - Sozinhos na Casa' promete oferecer uma boa dose de animação aos espectadores, os bastidores foram igualmente cheios de gargalhadas... e cantorias para as caras conhecidas da estação.

A apresentadora deu a conhecer um vídeo do que se passa para lá das câmaras e deu provas do espírito festivo nas gravações, que terminaram já de madrugada.

Curioso? Espreite abaixo.

