O ano de 2021 vai começar com a emissão de um dos clássicos do cinema. No dia 1 de janeiro, a TVI vai transmitir 'O Gladiador', de 2000, mas foi a forma como Cristina Ferreira promoveu o filme que está a gerar burburinho.

A apresentadora e diretora de entretenimento e ficção da TVI publicou uma imagem na qual aparece na pele de Maximus, a personagem principal, e o post não escapou à sátira dos internautas do Twitter.

Uma vez mais, o público não poupou a estrela de Queluz de Baixo a críticas, como pode ver nas publicações abaixo.

Vale referir que além da dita imagem, o filme foi promovido num vídeo que reúne várias caras conhecidas da estação. Ora veja.

