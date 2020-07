A apresentadora publicou no Instagram uma nova fotografia em que aparece ao lado de André Manso, produtor d’O Programa da Cristina, e do realizador do programa, João Patrício.

Cristina Ferreira continua muito ativa nas redes sociais e a mudança de canal tem sido o grande destaque. A apresentadora vai regressar à TVI e quando a notícia foi tornada pública, partilhou no Instagram uma fotografia em que aparecia ao lado de André Manso, produtor d'O Programa da Cristina, e do realizador do programa, João Patrício. Hoje, segunda-feira, 20 de julho, voltou a destacar um momento ao lado dos mesmos, mostrando-se muito feliz com o futuro. "Esta foto era para guardar. Mas se andamos todos os dias a escolher as mais bonitas fotos para o Instagram esta, para os três, tem um simbolismo especial e tinha de ficar aqui para sempre. Porque hoje foi um dia muito feliz. O meu olhar brilhante e a paixão pelo que será o futuro deve-se à companhia dos meus dois "directores". O que temos vivido ninguém saberá. O que vamos fazer será de todos. E eles, que nem gostam de fato, estavam mesmo bonitos. João Patrício e André Manso está tudo certo. Lurdes Guerreiro ninguém te manda estar de férias e não ficar na foto", escreveu. Leia Também: Uma mudança atrás da outra. Cristina Ferreira apresenta novo visual