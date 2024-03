Cristina Ferreira irá conversar com Carlos Moedas no 'Dois às 10' da próxima quarta-feira, dia 27 de março.

A confirmação foi feita pela própria apresentadora, através das redes sociais, recorrendo para isso a uma fotografia da última vez que entrevistou o presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

"Amanhã, Carlos Moedas é convidado do 'Dois às 10'", escreveu a comunicadora.

Cristina e Carlos Moedas estiveram juntos no 'Cristina ComVida', em 2021, e sabe-se que os dois mantêm uma relação de amizade e de carinho mútuo. "Gosto muito da nossa Cristina Ferreira", disse o autarca em dezembro de 2023, numa conversa com um repórter do 'Dois às 10'.



© Instagram/Cristina Ferreira

