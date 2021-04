Cristina Ferreira tem sido muito acarinhada pelos seus fãs e espetadores, mesmo perante as notícias que dão conta de vários desaires nas audiências televisivas.

Ao final da tarde de terça-feira, dia 13, a apresentadora usou a sua conta oficial de Instagram para agradecer a onda de carinho que tem recebido.

"Obrigada pelas vossas mensagens. Obrigada por me abrirem a porta", escreve a apresentadora na legenda de uma fotografia captada durante a emissão de hoje de 'Cristina ComVida'.

"'Depois de amanhã não é apenas um outro dia'. A frase que guardei da carta do pai de Carlos Moedas", pode ainda ler-se na mesma publicação, aqui numa referência ao facto de ter Cristina ter recebido no seu programa o candidato pelo PSD à Câmara Municipal de Lisboa.

