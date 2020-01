Esta terça-feira, dia 7, os telespetadores da SIC contaram com um programa especial de 'O Programa da Cristina' a propósito da celebração do primeiro aniversário do formato das manhãs da SIC.

Após um dia intenso, Cristina Ferreira fez uma publicação na sua conta de Instagram onde desabafou precisamente sobre isto.

"Agora que parei sinto-me vazia. Porque me dei por inteiro no programa de hoje. Porque a nossa festa foi o que somos diariamente. A casa da vida. Com tudo o que ela encerra. Obrigada por tantas mensagens. Prometo ler-vos a todos", explicou.

Acompanhou o programa?

Leia Também: Dia de festa! Eis o 2.º look de Cristina Ferreira para a emissão especial