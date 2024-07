Manuel Luís Goucha sempre mostrou que gosta de estar sozinho evitando grandes grupos de pessoas. Contudo, na visão de Cristina Ferreira, esta faceta do apresentador e amigo tem vindo a mudar com os anos.

A observação foi feita esta quinta-feira, 4 de julho, no programa 'Dois às 10'.

"A tua solidão é cada vez mais… Não te sei explicar. Tu antes ias muito sozinho e dá-me a sensação que agora já não gostas tanto disso", começa por dizer Cristina.

"Eu gosto de estar sozinho e continuo a gostar de viajar sozinho, mas também talvez cada vez mais gosto de estar com pessoas com quem tem tenho afinidade", explicou Manuel.

No entanto, há algo que este recusa sempre: "Não com muitas pessoas. Nem sequer no WhatsApp, eu não vou em grupos!".

