Luís Osório, jornalista e escritor, resolveu na sua página de Facebook prestar homenagem a Eduardo Madeira. Numa publicação a que chamou 'postal do dia', Osório realça o incrível talento do humorista.

"Há pessoas que, por um motivo ou por outro, não são totalmente reconhecidas no seu talento. Pessoas que sendo muitíssimo boas no trabalho que fazem, e por vezes até geniais, são sempre consideradas figuras secundárias", começa por ler-se na publicação, onde Eduardo Madeira é caracterizado como "um humorista extraordinário".

"Mas por qualquer motivo que me escapa não atingiu na sua carreira a projeção que o seu talento merecia. Não deixa de ser estranho. Talvez seja o humorista que na composição de personagens mais se aproxima do enormíssimo talento de Herman José. Já o vi fazer de tudo e mais alguma coisa – de intelectual a chulo, de bombeiro a cantor romântico, de mulher glamourosa a mulher do campo, de chico-esperto a sei lá mais o quê", realça, sem esconder o espanto por apenas agora, no programa 'Cristina ComVida', o humorista estar a ter o reconhecimento que merece.

"É capaz de nos levar às lágrimas e dá a ideia de que seria capaz de fazer qualquer papel, de compor qualquer personagem, de conseguir a mais extraordinária façanha de representação. No entanto, parece ficar sempre aquém quando alguém enumera os humoristas de referência. Parece sempre difícil alguém se lembrar dele. É o Herman e o Ricardo Araújo Pereira. É a Maria Rueff e o César Mourão. É o Bruno Nogueira e o Nuno Markl. E às tantas, alguém se lembra, quando se lembra… o Eduardo Madeira", atira, lamentando que Eduardo seja "quase sempre o esquecido".

Eduardo Madeira brilha no programa de Cristina Ferreira, personalidade que acreditou no seu talento e que foi por isso 'aplaudida' neste texto.

"Cristina Ferreira acertou em cheio ao promover este extraordinário humorista ao estatuto de estrela. Ninguém o tinha feito antes. E é justo sublinhá-lo. Porque Eduardo Madeira é genial e um dos melhores. Um dos poucos que teria forçosamente de ser incluído em qualquer lista que distinga o talento e a versatilidade. Estou convencido, sem nenhuma informação em concreto, que Eduardo – com quem apenas estive uma única vez e numa conversa de circunstância – tem sido esquecido por ser (todos o dizem) uma muito boa pessoa. Por ser pachorrento. Por estar sempre tudo bem. Por ser humilde e não se pôr em bicos de pés. Estou convencido, sem nada saber, que talvez seja essa a explicação para esta injustiça que espero possa finalmente ser reparada. E por ser tudo isso (pachorrento, humilde, boa pessoa) ainda tem mais valor o valor que tem", completa.

Agradado com o retrato feito por Luís Osório, Eduardo Madeira partilhou na sua página a publicação e agradeceu o carinho: "Quando finalmente te tiram uma radiografia esclarecedora. Obrigado, Luís Osório".

