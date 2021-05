Cristina Ferreira decidiu recarregar baterias com uma 'escapadinha' de fim de semana. Depois de uma semana atribulada, com muito trabalho e algumas polémicas, a apresentadora rumou a sul para descansar com a serra algarvia como pano de fundo.

Na chegada ao local onde irá passar os próximos dias, a diretora de ficção e entretenimento da TVI foi surpreendida com o carinho de uma admiradora.

"Estou no meio da serra algarvia. Quando cheguei uma senhora de olhos azuis quis muito tirar uma foto comigo: ‘Afinal de contas, conheço-a há tantos anos’. E percebes o que importa", conta Cristina Ferreira, que desta forma desvaloriza, uma vez mais, a polémica recente em que se viu envolvida devido a uma série de notícias falsas sobre a sua pessoa.

